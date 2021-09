Business news: Albania, selezionate offerte per costruzione di un nuovo porto a Durazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità albanesi hanno ricevuto cinque offerte nell'ambito della gara per la costruzione di un nuovo porto a Durazzo. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", le proposte sono state presentate dalla spagnola Tipsa, dalla francese Altea Geo Studio, dall'olandese Royal Haskoning Dhvbased, dal consorzio italiano Technital Spa, da quello albanese Seed Consulting e Atelier 4 e da quello composto dalle società Artelia, Yuksel Proje, F&M Ingeria e Ice. La gara è finalizzata alla costruzione di un nuovo scalo portuale nell'area di Porto Romano a Durazzo. Ha preso parte alla cerimonia per la presentazione delle offerte sera anche la ministra delle Infrastrutture albanese, Belinda Balluku, la quale ha sottolineato che le cinque offerte sono state selezionate tra le 14 inizialmente ricevute. "Questo non ha solamente a che fare con il porto di un piccolo Paese, ma con un porto di una particolare importanza regionale, che punta a cambiare il concetto di commercio marittimo non solo per l'Albania ma per l'intera regione", ha dichiarato Balluku secondo cui si tratta di un progetto cruciale per lo sviluppo economico della regione balcanica in quanto "trasformerà la città di Durazzo in una destinazione europea" anche dal punto di vista del turismo. (Alt)