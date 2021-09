Business news: Serbia, investimento da 16 milioni di euro da parte di gruppo italiano Siad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto inaugurato il 23 settembre in Serbia di Istrabenz Plini, controllata del gruppo italiano Siad, rappresenta un investimento di 16 milioni di euro. Lo precisa una nota diramata da Confindustria Serbia, aggiungendo che alla cerimonia odierna erano presenti Tatjana Matic, ministra serba del Commercio, Carlo Lo Cascio, ambasciatore d'Italia in Serbia, Patrizio dei Tos, presidente di Confindustria Serbia, Sinisa Djokic, presidente del comune di Pecinci e i vertici di Siad e Istrabenz Plini. L'impianto di gas tecnico completamente automatizzato prevede entro il 2023 un'espansione della capacità di produrre gas medicinali, ghiaccio secco e un impianto di imbottigliamento propano-butano del valore di ulteriori quattro milioni di euro. Questi investimenti consentiranno a Istrabenz Plini di riempire le bombole in Serbia e fornire al mercato i gas tecnici necessari in tutti i settori dell'economia. Oltre all'apertura dello stabilimento, si è tenuta nella giornata l'assemblea generale di Confindustria Serbia, durante la quale sono stati consegnati i premi dell'associazione imprenditoriale. (Seb)