Romania: oggi congresso Pnl per eleggere nuovo presidente, in corsa Orban e Citu

- Si riunisce oggi il congresso del Partito nazionale liberale (Pnl) per eleggere il nuovo presidente della formazione politica. La scelta ricadrà tra l'attuale leader, Ludovic Orban, e il primo ministro, Florin Citu. Al congresso, che si svolgerà oggi Bucarest a partire dalle ore 11, è attesa la partecipazione di 5 mila delegati. Anche il presidente romeno Klaus Iohannis ha annunciato la sua presenza. Il premier ha respinto le accuse secondo cui questo congresso sarebbe stato organizzato illegalmente, alla luce delle restrizioni in vigore per la pandemia di coronavirus. Il tasso di contagio nella capitale ha superato il tre per mille abitanti. All'inizio dell'evento interverranno il capo dello Stato e i rappresentanti dei partiti politici. L'attuale leader Orban presenterà successivamente il rapporto sul suo mandato. I due candidati avranno 20 minuti per presentare i loro programmi, seguiti dagli interventi di cinque sostenitori per cinque minuti ciascuno. Secondo le informazioni inviate dagli organizzatori, il voto dovrebbe iniziare intorno alle 14. (segue) (Rob)