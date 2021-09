Romania: oggi congresso Pnl per eleggere nuovo presidente, in corsa Orban e Citu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 maggio, Citu ha annunciato la sua candidatura alla presidenza del Pnl, affermando che il partito ha bisogno di un "nuovo respiro". Orban, che aveva già annunciato la sua ricandidatura, ha accolto con favore la decisione di Citu, sottolineando che sarebbe stata una competizione equa, "un festival della democrazia". Tuttavia, durante la campagna elettorale i due non si sono risparmiati critiche e accuse. Il 4 settembre Orban ha affermato che questa è stata la "peggiore campagna" che ha affrontato in 31 anni di carriera politica e ha ripetutamente denunciato che i suoi sostenitori vengono minacciati di espulsione dalle cariche pubbliche. A pochi giorni dall'incontro dei liberali, il presidente Iohannis ha espresso il suo sostegno alla prosecuzione del governo di Citu. "Incoraggio Florin Citu a continuare. I liberali resteranno al potere. Florin Citu non ha motivo di dimettersi o di essere rimosso", ha detto Iohannis in una discussione con i giornalisti che lo hanno accompagnato alla 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. (Rob)