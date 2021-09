Covid: 73 nuovi casi di positività in Sardegna, in calo i ricoveri in area medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 73 i casi di positività al Covid-19 registrati ieri in Sardegna sulla base di 2.038 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.829 test. Invariato il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (19). In calo i pazienti ricoverati in area medica (157, 12 in meno del precedente aggiornamento). Calano anche i casi di isolamento domiciliare (2.639, 103 in meno rispetto al precedente aggiornamento). Non si sono registrati decessi. (Rsc)