Libia: premier Dabaiba, "costruiremo un esercito unificato"

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale libico (Gun), Abdelhamid Dabaiba, ha sottolineato l'importanza di costruire un esercito unificato per tutta la Libia, durante una manifestazione a suo sostegno che si è tenuta venerdì sera in Piazza dei Martiri, a Tripoli. “Costruiremo un esercito unificato per la Libia, non appartenente a una persona, una tribù o una città", ha affermato Dabaiba. Rivolgendosi ai manifestanti scesi in piazza contro la decisione presa lo scorso 21 settembre dalla Camera dei rappresentanti di “ritirare” la fiducia al Governo di unità nazionale presieduto da Dabaiba, quest'ultimo ha ricordato tutti i caduti nelle battaglie contro lo Stato islamico e contro tutte le "organizzazioni terroristiche" in tutte le regioni del Paese. Dabaiba ha invitato i presenti a difendere sempre l'unità della Libia e a non consentire le divisioni. "No alle guerre, sì allo sviluppo e sì al sostegno del forte esercito libico", ha aggiunto. Dabaiba ha concluso: "La Libia è una e rimarrà una con tutte le sue componenti, compresi arabi, tebu, tuareg e berberi". (segue) (Lit)