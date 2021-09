Libia: premier Dabaiba, "costruiremo un esercito unificato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì scorso, 14 settembre, il primo ministro ha fatto appello ai libici affinché “escano ed esprimano la loro opinione”, sottolineando che essi sono “fonte della legittimità”. Il parlamento libico ha annunciato in precedenza il ritiro della fiducia al governo di unità nazionale, approvato con 89 voti su 113 durante una seduta a porte chiuse. La decisione ha suscitato reazioni di forte malcontento, prima di tutto da parte dell’Alto consiglio di Stato, che l’ha definita “nulla” e “priva di valore” in quanto contraria alla Dichiarazione costituzionale e all’accordo politico. Un totale di 39 deputati hanno accusato la presidenza della Camera dei rappresentanti di aver “falsificato” gli esiti della votazione, sostenendo che in realtà non sia stato raggiunto il quorum necessario al ritiro della fiducia. (Lit)