Sardegna: Confartigianato, fondi a sostegno del settore tessile e moda

- Anche le imprese artigiane della moda della Sardegna potranno usufruire dei 5 milioni a fondo perduto che il ministero dello Sviluppo economico ha messo a disposizione del settore. L'incentivo si rivolge a tessile, moda e accessori ad ampio spettro e mira a favorire progetti d'investimento da realizzare dalle imprese del settore negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale. Il sostegno, che può essere richiesto già da ieri attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Mise (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/tessile-moda-e-accessori), agevola i progetti che favoriscono l'innovazione dei processi produttivi attraverso l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, programmi informatici e licenze software, nonché la creazione e l'utilizzo di tessuti innovativi derivanti anche da fonti rinnovabili e dal riciclo di materiali usati. Il contributo supporterà anche gli investimenti delle imprese nel design e nella tutela dei brevetti, ma anche nella formazione dei lavoratori. Il fondo perduto verrà concesso alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ammissibili, che dovranno essere complessivamente non inferiori 50 mila euro e non superiori a 200 mila euro. Il settore della moda in Sardegna a metà dello scorso anno, registrava 336 attività con ben 273 realtà artigiane; queste ultime offrivano lavoro a 547 addetti. Infatti, quello che produce capi di abbigliamento, accessori, gioielli e scarpe è ancora un comparto vivo, che prova a reagire cercando nuove, e alternative, fette di mercato. (segue) (Rsc)