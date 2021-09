Francia: sindaca Parigi Hidalgo, prefetto non crei "supermercato del crack" in altre zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evacuazione di tossicodipendenti avvenuta ieri a Parigi dai giardini di Eole e nel quartiere di Stalingrad, nel 19mo arrondissement, non deve portare alla nascita di un nuovo "supermercato del crack" in un altro quartiere della città o nelle zone limitrofe. Lo ha affermato la sindaca di Parigi e candidata alle prossime elezioni presidenziali francesi, la socialista Anne Hidalgo, in un comunicato. La prima cittadina ha affermato che il prefetto Didier Lallement deve rendere la lotta al traffico di stupefacenti una "priorità assoluta". "La lotta contro al droga è una lotta quotidiana e ho ascoltato la collera dei cittadini", ha scritto ieri su Twitter il ministro dell'Interno Gerald Darmanin. L'operazione, che ha mobilitato in tutto 200 agenti, ha portato le persone evacuate verso la zone della Villette, a nord est della capitale. Negli ultimi mesi gli abitanti del 19mo arrondissement hanno più volte protestato contro la presenza di tossicodipendenti nel quartiere, lamentando una situazione diventata insostenibile.(Frp)