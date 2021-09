Sardegna: sanità sarda in affanno, sindaci e comitati di cittadini in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai capigruppo, hanno preso la parola Ciusa del M5s, Cossa dei Riformatori, Oppi di Udc-Cambiamo, Cocco di Leu, Agus dei Progressisti, Mura di Fd'I, Satta del Psd'Az, Saiu della Lega, Ganau del Pd ed il neo presidente della commissione Sanità, Mundula, che hanno raccolto l'allarmata sollecitazione di sindaci e comitati, impegnandosi ad accelerare il processo di riforma finalizzato a portare il servizio sanitario il più vicino possibile ai cittadini, nonostante i molti problemi aperti. Su questi ultimi si è soffermato in chiusura di seduta l'assessore Nieddu che ha ricordato la grande difficoltà di trovare soluzioni immediate, fra tante emergenze quotidiane pandemia compresa, a questioni che si trascinano da anni, non solo di competenza regionale. "Abbiamo messo in campo molte misure - ha proseguito Nieddu - dai concorsi, compresi quelli per la copertura delle sedi 'disagiate', ai fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa, confrontandoci sempre con tutti, ma sono interventi che richiedono tempo e spesso non consentono di raggiungere immediatamente gli obiettivi programmati, in alcuni casi anche per ostacoli legati alla normativa nazionale ed ai contratti. Continueremo a fare il massimo possibile, ha concluso, perché vogliamo fare di tutto per migliorare la sanità sarda". (Rsc)