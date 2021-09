Business news: fonti stampa, altre 4 aziende britanniche del settore energetico a rischio fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che almeno quattro piccole società energetiche del Regno Unito falliranno la prossima settimana a causa dell'impennata dei prezzi all'ingrosso del gas. Fonti del settore hanno riferito all’emittente radiotelevisiva “Bbc” che quattro aziende hanno chiesto ai player più grandi di presentare loro un'offerta per rilevare la fornitura a un milione di clienti. L'aumento dei prezzi ha lasciato alcune aziende incapaci di fornire ai propri clienti l'energia che hanno pagato. Le regole del settore indicano che le forniture continueranno per i clienti interessati. La nuova società sarà anche responsabile dell'assunzione di eventuali saldi di credito che il cliente potrebbe avere. Tuttavia, pagare questi crediti ai clienti è un ulteriore disincentivo per le aziende potenzialmente interessate all’acquisizione. (Rel)