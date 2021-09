Business news: Norvegia, governo autorizza Equinor ad aumento esportazioni gas per prossimi 12 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecutivo della Norvegia autorizzerà la controllata statale Equinor e i suoi partner di aumentare le esportazioni di gas da due giacimenti offshore per i prossimi 12 mesi. L’annuncio delle autorità di Oslo giunge a seguito delle preoccupazioni per la carenza di forniture di gas in Europa e al conseguente innalzamento dei prezzi. Equinor, il secondo fornitore di gas in Europa dopo la russa Gazprom, ha reso noto che il governo sta consentendo un aumento combinato di 2 miliardi di metri cubi (bcm) delle esportazioni per l'anno a partire dal primo ottobre dai giacimenti di Troll e Oseberg. Riteniamo che questo intervento sia molto tempestivo in quanto l'Europa sta affrontando un mercato insolitamente ristretto per il gas naturale", ha spiegato Equinor. "Stiamo lavorando a misure per aumentare le esportazioni dai nostri campi sulla piattaforma continentale norvegese" L'aumento delle esportazioni, diviso equamente tra Troll e Oseberg, aumenterà i volumi dai campi rispettivamente a 37 bcm e 6 bcm, ha comunicato Equinor. La Norvegia ha esportato circa 106 miliardi di metri cubi di gas naturale in Europa tramite gasdotti dal primo ottobre dello scorso anno. Il governo della Norvegia stabilisce quote di produzione per Troll e alcuni altri importanti giacimenti per garantire che il Paese sia in grado di massimizzare la produzione di petrolio greggio e gas naturale nel tempo. (Sts)