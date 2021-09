Business news: emittente Canal+ acquisisce Spi International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva francese Canal+, di proprietà del gruppo Vivendi, è diventato azionista di maggioranza con il 70 per cento del capitale di Spi International, società che possiede canali in diversi Paesi dell'Europa orientale. "Canal+ conta 22 milioni di abbonati in più di 40 Paesi, fra cui 15 in Europa. Abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 30 milioni di abbonati entro il 2025 e Spi International sarà la chiave per riuscirci", ha affermato in un comunicato Maxime Saadam direttore generale del gruppo. Spi International opera in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Turchia, Bulgaria, Russia e Paesi Bassi, ma anche in America latina. La dirigenza di Spi International resterà immutata dopo l'operazione. (Frp)