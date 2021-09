Business news: Francia, Sncf abbandona progetto ristrutturazione stazione Gare du Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda pubblica delle ferrovie francesi (Sncf) ha abbandonato il progetto di ristrutturazione della stazione ferroviaria Gare du Nord a Parigi. Dietro alla decisione della Sncf ci sono soprattutto i costi, che nel 2020 sono arrivati a 900 milioni di euro, dopo i 600 milioni stimati inizialmente nel 2018. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Monde", ormai si parlava di un miliardo e mezzo. A questo si aggiunge poi il problema delle scadenze, che prevedevano la fine dei lavori per il 2026. Per la Coppa del mondo di Rugby del 2023 e i Giochi olimpici del 2024 la stazione non sarebbe stata pronta. La ristrutturazione di Gare du Nord, prima stazione ferroviaria in Europa, avrebbe dovuto triplicare la superficie della struttura. Il progetto era stato approvato dal comune di Parigi nel 2019 e affidato a StatioNord, una joint venture formata da Sncf (34 per cento) e Ceetrus (66 per cento), società immobiliare del gruppo Auchan. (Frp)