Business news: governo britannico pronto a finanziare compagnia Usa per produrre Co2

- Il governo britannico potrebbe essere pronto a sostenere con decine di milioni di sterline una compagnia statunitense, al fine di permettere a due impianti di riprendere la produzione di biossido di carbonio (Co2). Lo rivela l'emittente radio televisiva "Sky News" in un'intervista con George Eustice, ministro per l'Ambiente britannico. Eustice afferma che senza l'accordo "temporaneo" con la compagnia di fertilizzanti Cf, ci sarebbero problemi di approvvigionamento di cibo e il governo "deve agire". La Co2 è usato infatti per stordire gli animali prima della macellazione e poi dopo nell'imballaggio e nella conservazione. L'accordo di cui parla Eustice prevede che il governo dia "limitato supporto finanziario" per i costi di gestione dell'azienda, per un certo numero di settimane. "Sarà di molti milioni, forse decine di milioni, ma è per sostenere alcuni di quei costi fissi" ha detto il sottosegretario, quando gli è stato chiesto del costo dell'accordo. (Rel)