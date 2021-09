Usa: Biden, cuore spezzato per trattamento migranti haitiani al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Bided, ha affermato di avere “il cuore spezzato per il trattamento riservato ai migranti haitiani al nostro confine e riconosco che è solo l'ultima di molte indegnità storiche che gli haitiani hanno dovuto affrontare''. Il capo dell’amministrazione Usa si è espresso in questi termini in un messaggio su Twitter. “Continueremo a offrire assistenza e a indagare sulle irregolarità. Rimango impegnato, come sempre, per il futuro di Haiti'', ha affermato Biden. Intanto il segretario alla Sicurezza interna degli Alejandro Mayorkas ha confermato che tutti i 15 mila migranti sono stati sgomberati dall'accampamento a Del rio, in Texas.(Nys)