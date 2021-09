Usa: inviato speciale clima Kerry partecipa a dialogo Onu su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa per il clima John Kerry ha partecipato al dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sull'energia e ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'U.S. Energy Compact. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Il patto mette in evidenza una serie di impegni e azioni volontarie da parte del governo degli Stati Uniti per far progredire i progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. Questi impegni dimostrano la leadership degli Stati Uniti e mirano a incoraggiare altri paesi a sviluppare i propri patti a sostegno di questi obiettivi.(Nys)