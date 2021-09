Usa-Cuba: Blinken all'Onu chiede condanna violazioni diritti umani e sostegno al popolo cubano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti è tornato a condannare le violazioni ai diritti umani a Cuba e a manifestare il suo "sostegno" al popolo cubano. E' quanto si afferma in una nota diffusa venerdì a nome del segretario di Stato Usa, Antony Blinken in occasione della conclusione dei lavori della 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu). Blinken ha invitato la comunità internazionale "a pronunciarsi contro la repressione e gli arresti di massa dei manifestanti a Cuba", a "chiedere il rilascio di coloro che sono ingiustamente imprigionati" e a "sostenere il desiderio del popolo cubano di determinare il proprio futuro". Blinken ha quindi esortato il governo cubano, membro del Consiglio dei diritti umani dell'Onu, a "rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali del popolo cubano, sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo". "I cubani meritano la possibilità di esercitare i propri diritti e di esprimere le proprie aspirazioni senza timore di violenza o prigionia. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere il popolo cubano e continueranno ad agire per promuovere la responsabilità per le violazioni dei diritti umani da parte del governo cubano" conclude la no (segue) (Nys)