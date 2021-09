Business news: Regno Unito, gruppo Ashtead vuole espandere attività nel settore cinematografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ashtead sta pianificando di espandere le attività del suo braccio canadese di noleggio di attrezzature cinematografiche William F White International a Los Angeles e negli Stati Uniti, il più grande mercato dell'intrattenimento del mondo, e nel Regno Unito. È quanto riferisce il “Financial Times”, che riporta le intenzioni di Brendan Horgan, amministratore delegato, intenzionato a dare una svolta al gruppo britannico noto per la fornitura di escavatori, generatori e illuminazione ai cantieri diretta verso il settore cinematografico. "Abbiamo in programma di espanderci negli Stati Uniti e nel Regno Unito", ha detto Horgan. Ashtead, che opera con il nome di Sunbelt Rentals, ha la più grande attività di noleggio di attrezzature in Regno Unito e la seconda negli Stati Uniti. L’azienda vuole sfruttare il successo delle piattaforme di streaming come Netflix, che sono diventate grandi fonti di guadagno per i gruppi di produzione cinematografica durante la pandemia di Covid-10. (Rel)