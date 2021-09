Business news: Bmw respinge richieste Duh su interruzione produzione veicoli a benzina e diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio automobilistico tedesco Bmw ha respinto la richiesta del German Environmental Aid (Duh), specificando che dal 2030 in poi non saranno più vendute auto con motori a benzina o diesel in tutto il mondo. L'associazione aveva chiesto a Bmw di cessare e desistere entro lunedì e ha minacciato di intentare una causa. La casa automobilistica di Monaco nella sua risposta ha scritto che vari parlamenti legittimati democraticamente hanno stabilito la strada per raggiungere gli obiettivi climatici. Il legislatore soppesa tutte le preoccupazioni sociali interessate e una controversia legale tra due parti private non può sostituire questo processo democratico. Pertanto, Bmw ha respinto la presunta richiesta di ingiunzione del Duh, si legge nella lettera. Per contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, la casa automobilistica tedesca vuole ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle sue vetture del 40 per cento sino alla fine della produzione fissata entro il 2030. Il Duh e Greenpeace avevano inviato a Mercedes-Benz e al gruppo Volkswagen lo stesso provvedimento ingiuntivo. (Geb)