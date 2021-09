Business news: Alstom firma contratto per 25 treni a Melbourne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom ha firmato un contratto da 300 milioni di euro che prevede la fornitura di 25 treni alla città australiana di Melbourne. "Concepiti e fabbricati nello stato di Victoria, in Australia, i treni saranno composti almeno al 60 per cento da materiali locali", spiega Alstom in un comunicato. "Alstom è felice di continuare il suo partenariato con il governo di Victoria e la catena di approvvigionamento locale grazie alla quale continueremo a fabbricare treni per Victoria a Victoria", ha affermato Marc Coxon, direttore generale di Alstom Australia e Nuova Zelanda. Come riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", l'accordo arriva in piena crisi diplomatica tra Francia e Australia, apertasi dopo che Canberra ha rotto con Parigi un contratto da 56 miliardi di euro per la fornitura di 12 sottomarini, integrando il partenariato Aukus con Stati Uniti e Regno Unito. (Frp)