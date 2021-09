Business news: Airbus prepara la creazione di Airbus Atlantic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha annunciato il lancio di Airbus Atlantic, una controllata dedicata all'assemblaggio di alcune componenti di aerei. La nuova entità diventerà operativa ufficialmente dal primo gennaio e conterà 12 mila dipendenti in cinque Paesi di tre continenti diversi. Il progetto di trasformazione e riorganizzazione di Airbus supera una "nuova tappa con l'annuncio del nome della nuova azienda di assemblaggio di aerostrutture basata in Francia e che riunirà le forze, i mezzi e le competenze dei siti Airbus di Nantes e di Saint Nazaire, le funzioni centralo associate a queste attività e di Stelia Aerospace", si legge in un comunicato. Airbus Atlantic avrà l'ambizione di avere "una forte agilità, coerenza e competitività per imporsi come un campione di aerostrutture di dimensione internazionale al servizio di Airbus e di una industria aeronautica performante, più forte e sostenibile", si legge nella nota. (Frp)