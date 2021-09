Business news: Polonia, vendite al dettaglio crescono del 5,4 per cento annuo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Polonia sono cresciute del 5,4 per cento anno su anno ad agosto 2021. Lo ha rivelato l’Ufficio centrale di statistica (Gus), specificando che il dato tiene conto dell’inflazione. L’aumento delle vendite al dettaglio segna dunque un’accelerazione rispetto a luglio (+3,9 per cento). Rispetto all’agosto del 2020 sono cresciute soprattutto le vendite di abbigliamento e calzature (+28,6 per cento). Contenuta è stata invece la crescita dei carburanti (+2,5 per cento). Il peso delle vendite online ad agosto è cresciuto del 7,9 per cento anno su anno. (Vap)