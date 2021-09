Business news: Serbia, direttore società pubblica del gas esclude aumento dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas per le famiglie in Serbia rimarrà lo stesso fino alla fine della stagione invernale. Lo ha confermato Dusan Bajatovic, direttore della società pubblica del gas Srbijagas, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". La Serbia, ha detto Bajatovic, non si aspetta alcun problema nella fornitura di gas prima o durante la prossima stagione invernale, e il prezzo del gas per le famiglie non cambierà fino alla fine della stagione in cui sarà erogato il riscaldamento. Il direttore di Srbijagas ha poi ribadito che il deposito di stoccaggio di Banatski Dvor possiede quantità sufficienti per affrontare la stagione invernale in arrivo. Bajatovic ha infine precisato che Srbijagas sta per firmare un nuovo contratto a lungo termine con la russa Gazprom, e che si prevede che il contratto sarà "flessibile sui prezzi" a causa del consumo irregolare di gas durante l'anno. (Seb)