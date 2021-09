Business news: Gm investirà 300 miliardi di dollari in startup cinese guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di veicoli statunitense General Motors (Gm) investirà 300 milioni di dollari nella startup cinese di veicoli a guida autonoma Momenta per sviluppare futuri modelli in Cina. Lo ha annunciato la società di Detroit, aggiungendo che Momenta, tra le poche aziende in possesso di un permesso per la raccolta di mappe ad alta definizione in Cina, sta collaborando con le case automobilistiche al fine di sviluppare veicoli di serie a guida autonoma in grado di raccogliere dati in tempo reale. "I clienti in Cina stanno adottando la tecnologia avanzata di guida autonoma più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo e l'accordo tra Gm e Momenta accelererà la realizzazione dei nostri progetti su misura per i consumatori in Cina", ha affermato Julian Blissett, presidente di Gm China. La casa automobilistica statunitense ha annunciato a giugno che investirà 35 miliardi di dollari fino al 2025 nell'elettromobilità e tecnologie di guida autonoma a livello globale. All'inizio di questo mese, il suo ramo di capitale di rischio ha investito in Oculii, un produttore statunitense di software per sensori radar impiegati nelle automobili a guida autonoma. (Nys)