Business news: Cina, Lavazza aprirà mille punti vendita insieme a Yum China entro il 2025

- Il Gruppo Lavazza accelererà la propria espansione nella Cina continentale grazie alla joint venture formata con la catena di ristorazione Yum China, che finanzierà l'espansione dell'azienda torinese con mille caffetterie entro il 2025. Lo rende noto la piattaforma di notizie con sede a Hong Kong "Retail in Asia". L'investimento iniziale dell'operazione ammonta a 200 milioni di dollari e Yum China deterrà i diritti esclusivi di distribuzione dei prodotti del marchio Lavazza. Per Antonio Baravalle, amministratore del Gruppo Lavazza, la fiducia accordata alla compagnia di Shanghai è motivata dalla "profonda conoscenza dei consumatori locali e delle dinamiche di mercato" e la rete nuova rete di negozi rappresenta un'opportunità di espansione "nel settore del caffè in Cina, che presenta vaste zone ancora inesplorate". La joint venture, formata dalle parti nel 2020, è partecipata da Yum China con una quota del 65 per cento e dal Gruppo Lavazza con il 35 per cento. Dalla prima inaugurazione di un negozio a Shanghai nel 2020, Lavazza ha aperto altri 22 punti vendita in Cina. (Cip)