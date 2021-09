Usa-Cuba: Blinken all'Onu chiede condanna violazioni diritti umani e sostegno al popolo cubano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello, quello di Blinken, in linea con il discorso tenuto dal presidente Joe Biden di fronte all'Assemblea generale. Il presidente Usa aveva dedicato mercoledì gli ultimi passaggi del suo intervento ai "manifestanti pacifici, attivisti dei diritti umani, giornalisti e donne che combattono in prima fila per la libertà" in Paesi come la Bielorussia, lo Zambia, la Siria e Cuba. ll presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, a sua volta aveva denunciato ieri a New York "l'istigazione permanente" degli Stati Uniti contro il suo Paese e la volontà di Washington di "promuovere un pericoloso scisma internazionale". Il leader cubano aveva quindi parlato di un "pernicioso uso e abuso" delle sanzioni, trasformato in "strumento centrale della politica estera" della Casa Bianca. Washington, ha affermato Diaz-Canel, "minaccia, estorce, e fa pressione su Stati sovrani" identificati come suoi avversari, "a partire da Cuba, sottoposta a una pressione che non si è mai fermata neanche un minuto negli ultimi sessanta anni". (Nys)