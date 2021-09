Business news: Armenia-Russia, accordo fra ministro Economia di Erevan e banca Veb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia dell'Armenia, la banca statale Veb e la Corporazione per lo sviluppo e gli investimenti dell'Armenia hanno firmato un accordo di cooperazione a Erevan. Lo ha detto il ministro dell'economia armeno Vahan Kerobyan in un briefing con la stampa. Secondo Kerobyan, questo accordo renderà più facile negoziare le fonti di finanziamento quando si individueranno dei progetti comuni. La firma è avvenuta durante una tavola rotonda sul tema "Cooperazione economica russo-armena". Secondo Kerobyan, un altro accordo di cooperazione è stato firmato tra l'organizzazione armena Imagine Hub by Soft e la Fondazione Skolkovo a sostegno delle start up del Paese caucasico. (Rum)