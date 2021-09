Business news: Mastiaux (Enbw), triplicare velocità espansione rinnovabili in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve “almeno triplicare” la velocità di espansione delle energie rinnovabili, in cui è in notevole ritardo. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo per l'energia tedesco Enbw, Frank Mastiaux. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha poi evidenziato che la transizione energetica deve basarsi sul gas e ha criticato le lungaggini burocratiche delle procedure di approvazione dei progetti per l'energia. A ogni modo, Enbw intende “raddoppiare il proprio portafoglio di energie rinnovabili nei prossimi cinque anni”. Inoltre, il gruppo vuole “convertire il proprio impegno nel gas in quello sull'idrogeno" nei prossimi dieci anni. (Geb)