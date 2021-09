Business news: Commissione Ue, a Vueling 18 slot giornalieri su Parigi Orly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha classificato Vueling al primo posto tra i vettori aerei che hanno richiesto il portafoglio fino a 18 slot giornalieri presso l'aeroporto di Parigi-Orly. Lo ha comunicato l'esecutivo europeo che ha spiegato che questi slot saranno messi a disposizione da Air France quale rimedio ad eventuali indebite distorsioni della concorrenza a seguito della sua ricapitalizzazione da parte dello Stato francese, secondo quanto approvato dalla Commissione nell'aprile 2021. A seguito della decisione, Vueling otterrà 18 slot giornalieri all'aeroporto di Parigi-Orly e inizierà a operare nuove rotte a partire da novembre 2021. "In seguito a una procedura aperta, Vueling otterrà 18 degli slot giornalieri di decollo e atterraggio all'aeroporto di Parigi Orly, attualmente di Air France", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "Ciò consentirà a Vueling di espandere le proprie attività in questo aeroporto altamente congestionato, contribuendo a garantire prezzi equi e una maggiore scelta per i consumatori europei", ha aggiunto. "Aiuta anche a garantire che il significativo sostegno di capitale ad Air France abbia consentito alla compagnia aerea di affrontare difficoltà finanziarie derivanti dall'epidemia di coronavirus, senza distorcere indebitamente la concorrenza nel mercato unico", ha continuato. (Beb)