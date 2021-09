Business news: Canada, portoghese Edpr firma contratto 15 anni per parco eolico da 297 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energie di Portogallo Renewables (Edpr), attraverso e Tc Energy Corporation hanno firmato un accordo di acquisto di energia elettrica (Ppa) di 15 anni per il 100 per cento della produzione del parco eolico Sharp Hills da 297 MW in Canada. Secondo quanto riferito da Edpr in una nota, ilmprogetto creerà circa 300 posti di lavoro durante i lavori di costruzione e 15-20 posti permanenti una volta che entrerà in funzione, presumibilmente nel 2023. Edpr è entrata nel mercato canadese nel 2010 ed parco eolico di Sharp Hills è il terzo dopo quelli di South Branch da 30 MW e di Nation Rise da 100 MW, entrambi operativi in Ontario. (Spm)