Business news: Changchun, al via la 13ma Esposizione del Nord-est asiatico

- Si è aperta la 13ma Esposizione del Nord-est asiatico a Changchun, nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina. L'evento, che durerà per cinque giorni, prevede la partecipazione di oltre mille imprese di Paesi e regioni dell'Asia nord-orientale. Inaugurata per la prima volta nel 2005, la fiera è diventata un'importante piattaforma per i Paesi dell'area per creare consenso e condurre una cooperazione economica e commerciale, con 2.822 progetti di cooperazione firmati. Secondo quanto riferito dal ministero del Commercio cinese, nel 2020 il volume degli scambi tra la Cina e cinque Paesi del Nord-est asiatico – Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia e Mongolia – è salito a 717,7 miliardi di dollari, pari a quasi un sesto del commercio estero totale della Cina. Gli investimenti cumulativi tra la Cina e i Paesi del Nord-est asiatico hanno superato i 250 miliardi di dollari a giugno di quest'anno, ottenendo risultati in materia di infrastrutture, produzione di energia e agricoltura. L'esposizione si è aperta all'indomani della tavola rotonda sulla cooperazione regionale del Nord-est asiatico, un evento tenuto a margine della fiera a cui hanno partecipato rappresentanti della Cina e degli altri cinque Paesi, invitando a collegare le proprie risorse di mercato per una cooperazione economica marittima. (Cip)