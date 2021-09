Cile-Colombia: Pinera a Bogotà per incontro con Duque, focus su agenda bilaterale e regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, è arrivato venerdì a Bogotà, in Colombia, prima tappa di un tour regionale che lo vedrà successivamente anche in Paraguay ed Uruguay. Il capo dello Stato cileno, si legge in una nota della presidenza, si incontrerà domani con il suo omologo Ivan Duque, occasione nella quale verrà discussa un'ampia agenda di temi bilaterali e regionali. "Abbiamo molti argomenti di interesse comune per il popolo colombiano e il popolo cileno, come il rafforzamento dei legami commerciali, la facilitazione di una maggiore integrazione, il riconoscimento dei titoli universitari, il roaming gratuito per entrambi i paesi, quindi si tratta di un ampio ordine del giorno", ha dichiarato il capo di Stato cileno. La missione regionale, prosegue la nota, mira a "rafforzare le alleanze e condividere esperienze nella lotta al Covid-19; promuovere la riattivazione economica e gli investimenti nella regione; e portare avanti l'agenda per combattere il cambiamento climatico nel continente". Pinera è accompagnato dalla consorte, Cecilia Morel, e dai ministri degli Esteri, Andres Allamand, e della Salute, Enrique Paris.(Abu)