Argentina: governo annuncia eliminazione aliquota su export settore servizi a partire dal 2022 (2)

- Guzman ha descritto la denominata "economia della conoscenza" come "un settore fondamentale, molto dinamico, che genera lavoro, crea valore aggiunto e genera ingresso di valuta estera". Il ministro dello Sviluppo produttivo, Matias Kulfas, ha sottolineato da parte sua "il dinamismo del settore dell'export dei servizi e la capacità di creare occupazione di qualità per le aziende che lo compongono". In questo senso il responsabile dello Sviluppo Produttivo ha dichiarato che il governo prevede "raddoppiare le esportazioni e il numero di persone occupate, puntando anche a rafforzare l'offerta di giovani professionali attraverso la formazione". In questo senso il governo argentino ha istituito già nel corso del 2020 un programma di formazione gratuito in programmazione per giovani fino a 30 anni denominato "Argentina Programma" che prevede sussidi fino a 1000 dollari circa per l'acquisto di computer. Attualmente sono già iscritti a questo programma circa 20 mila giovani residenti argentini. (Abu)