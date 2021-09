Business news: Iberia comunica a sindacati cassa integrazione per 5 mila dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea spagnola Iberia ha informato i sindacati di voler negoziare un piano di cassa integrazione per motivi organizzativi e di produzione se le trattative tra governo e sindacati non avranno buon esito. Iberia spera che la trattativa in corso porti a una proroga per il settore aereo della cassa integrazione straordinaria (Erte) per cause di forza maggiore, la cui scadenza è prevista per il 30 settembre. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la cassa integrazione potrebbe interessare circa 5 mila lavoratori, pari al 35 per cento dell'organico complessivo. Per la compagnia aerea, l'incertezza su questa estensione e le sue condizioni, così come il rallentamento della ripresa dei viaggi, hanno motivato la decisione di iniziare i negoziati con sindacati. Iberia ha riferito che rimane a livelli di capacità tra il 30 per cento e il 35 per cento inferiori rispetto al 2019, l'anno prima della pandemia di coronavirus, principalmente a causa di restrizioni che riguardano il turismo con Stati Uniti, America Latina, Giappone e Cina. (Spm)