Business news: Portogallo, a luglio saldo positivo esportazioni per 265 milioni di euro

- L'economia portoghese ha registrato un saldo positivo nelle esportazioni di 256 milioni di euro fino a luglio di quest'anno, 1,2 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. É quanto emerge dai dati resi noti dalla Banca del Portogallo. Le esportazioni di beni sono cresciute del 13 per cento, mentre le importazioni sono aumentate del 23,9 per cento rispetto a luglio del 2020, superando nuovamente i valori registrati prima della pandemia. A loro volta, le esportazioni e le importazioni di servizi sono aumentate rispettivamente del 28 per cento e del 26,7 per cento. (Spm)