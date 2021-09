Roma 2021: Gualtieri e Zingaretti incontrano mondo sport, "fondamentale per comunità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi a Roma dobbiamo portare i grandi eventi come il World padel tour: è il prossimo obiettivo e lo vogliamo realizzare perché Roma può ospitare grandi eventi sportivi - ha aggiunto Roberto Gualtieri -. Roma deve fare squadra con tutte le società, con il Coni. Noi lavoreremo affinché Roma diventi un grande palcoscenico di eventi sportivi - ha sottolineato il candidato a sindaco del centrosinistra -. Lo sport a Roma è una realtà fondamentale, siamo anche primi come medaglie olimpiche e come amore diffuso a livello di cittadinanza per quanto riguarda il fare e praticare sport, a cui abbiamo voluto dedicare parte una significativa del nostro programma". Gualtieri ha ribadito che lo sport non è "un capitolo secondario del programma, ma fa parte del metodo di governo della città, è uno degli elementi centrali dell'idea di una Roma che funziona, mentre oggi è allo sbando, non è governata. Roma si può governare in modo efficiente ed efficace e si possono garantire ai cittadini i servizi di base come quello di poter fare, praticare e vedere lo sport", ha concluso Gualtieri. (Rer)