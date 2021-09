Roma 2021: spettacolo Osho a evento Carlo Calenda, il candidato "sarà mio vicesindaco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ma ‘n staremo a fa na c… a invita’ Osho?”. E’ titolo dell’evento organizzato dal candidato sindaco di Roma di Azione Carlo Calenda che per una delle ultime iniziative elettorali, prima del voto del prossimo 3 e 4 ottobre, è sceso in campo con Federico Palmaroli, in arte Osho, che in quasi un’ora di spettacolo ha illustrato le sue vignette ironiche sugli ultimi due anni di cronaca e politica romana e nazionale: dall’emergenza Covid all’attacco hacker subito dalla Regione Lazio, dalla crisi di governo in agosto alle buche e i cinghiali in giro per Roma. Oltre un ora di spettacolo a piazza Vittorio per ricordare i grandi eventi dell’ultimo periodo con ironia e fra le risate. “Che abbiamo dovuto vedere e affrontare n questi due anni: oltre al Covid, decreti spariti, firmati da altri, di tutto. Menomale che ci ridiamo sopra. In questi anni ci ha tenuto in piedi solo l’ironia”, ha detto Calenda alla fine dello spettacolo di Osho, che ha terminato tra gli applausi ma ha tenuto a precisare. “Non li scrivo io ma lui” indicando Calenda. “Oggi” Osho “è stato buono perché in passato m’ha pure menato”, ha aggiunto Calenda ma per Palmaroli non è così: “Neanche troppo, rispetto ad altri neppure troppo”. “Ma per gli altri c’era materia vera”, ha ribattuto il candidato sindaco di Azione. “Ovviamente - ha aggiunto Calenda - c’è una polemica per il fatto che lui sia venuto qua, perché forse è di destra? Perché, per fare le vignette bisogna dichiarare da che parte stai? Lo chiediamo anche a chi ci fa il caffè la mattina al bar? Ma che ci frega”. E poi, la battuta finale, del candato sindaco: “Ora finisco dicendo che anche tu fai il vicesindaco, insieme a Bertolaso, così la sinistra mi cancella per sempre. Bertolaso non fa il vicesindaco. Lui si però, è bravo”, ha concluso Carlo Calenda.(Rer)