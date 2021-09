Slovenia: presidente Pahor all'Onu, sfide globali vanno risolte insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide a livello globale possono essere affrontate dagli Stati nel mondo "solo insieme". Lo ha dichiarato il presidente sloveno, Borut Pahor, nel suo discorso dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Fra le principali sfide globali Pahor ha menzionato la pandemia di Covid-19, i cambiamenti climatici, la pace e la sicurezza. Il capo dello Stato sloveno ha accolto con favore l'iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per un dibattito più ampio su un futuro comune, osservando che dovrebbe essere avviato un dialogo significativo, "soprattutto con coloro" con cui non c'è accordo. "La cultura del dialogo ha avuto una pericolosa ricaduta all'indietro, con una diffusa dialettica all'insegna dell'impazienza, offensiva, esclusivista e improntata all'odio", ha detto Pahor. Il capo dello Stato ha poi affrontato il tema dei cambiamenti climatici, osservando che l'ambiente "è in uno stato peggiore" del previsto. "Vi assicuro che la Slovenia, in qualità di Paese che presiede il Consiglio dell'Ue prima e durante Cop26, è impegnata nell'obiettivo di un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050", ha affermato Pahor a proposito della prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow. (segue) (Res)