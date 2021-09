Business news: Xiaomi respinge le accuse della Lituania, nessuna censura su nostri dispositivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dispositivi della colosso tecnologico cinese Xiaomi non censurano le comunicazioni e proteggono pienamente i diritti legali degli utenti, agendo in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (Gdpr). È la dichiarazione ufficiale resa alla stampa dall'azienda, dopo che nella giornata del 22 settembre il ministero della Difesa lituano aveva invitato i consumatori a non acquistare gli smartphone prodotti dalla società cinese, in quanto a suo dire dotati di dispositivi volti a censurare 499 termini e frasi, tra cui "Tibet libero", "Lunga vita all'indipendenza di Taiwan" o "movimento per la democrazia. "Xiaomi – si legge nella dichiarazione - non ha mai limitato e mai limiterà o bloccherà alcun tipo di comportamento personale da parte dei propri utenti. Funzioni come quelle di ricerca, chiamata, navigazione sul web o l'uso di software di comunicazione di terze parti non sono e non saranno mai limitate". (Cip)