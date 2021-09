Amministrative: Ronzulli (FI), occasione per dare a città buon governo di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a margine di un incontro con il candidato sindaco del centrodestra a Busto Arsizio, Emanuele Antonelli ha sottolineato: “Questa tornata elettorale amministrativa è un'occasione importante per portare il buon governo e l'esperienza del centrodestra in quei comuni che sono in mano alla sinistra e per riconfermarci dove già governiamo. E' il caso di Busto Arsizio dove la coalizione ha dato un'ulteriore prova non solo di unità, ma anche di grande vitalitàl”. “Forza Italia - ha spiegato la senatrice FI - ha presentato una squadra di livello ed è determinata a ottenere la riconferma del sindaco Emanuele Antonelli, magari al primo turno come già accaduto nel 2016. E bisogna diffidare delle imitazioni, Forza Italia è una sola, e l'originale ha scelto Antonelli per guidare ancora la città. L'esperienza di questi ultimi anni, in una città grande e con più di 80 mila abitanti, quindi certamente complicata da gestire, è uno degli esempi della capacità del centrodestra di essere non solo vincente, ma soprattutto di saper amministrare". (Com)