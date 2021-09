Afghanistan: Usa autorizzano transizioni con talebani relative ad attività umanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno affermato che all'inizio dell'anno più di 18 milioni di persone - circa la metà della popolazione afgana – sono bisognose di aiuti umanitari. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato la scorsa settimana che l'Afghanistan è "sull'orlo di un drammatico disastro umanitario" e ha deciso di coinvolgere i talebani per aiutare la popolazione del Paese. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di essere impegnata a consentire il proseguimento del lavoro umanitario in Afghanistan nonostante i talebani siano nella lista dei gruppi terroristici di Stati Uniti e Onu. Le sanzioni congelano tutti i beni statunitensi del gruppo militante islamista e impediscono agli statunitensi di trattarli, compreso il contributo di fondi, beni o servizi. "Non abbiamo ridotto la pressione delle sanzioni sui leader talebani o le significative restrizioni al loro accesso al sistema finanziario internazionale", ha affermato il portavoce del dipartimento del Tesoro Usa. (Nys)