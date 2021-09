Roma 2021: Raggi a Marino, volevi cambiare ma Pd ti ha tradito, portiamo avanti idee insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi ha risposto al post dell'ex sindaco Ignazio Marino, nel quale ha affermato di essere deluso dal Pd e di aver invece apprezzato le scuse della prima cittadina della Capitale. "Caro Ignazio Marino, ho letto con attenzione le tue parole. Come te, amo profondamente Roma, la nostra città. E mi trovo d’accordo su diverse delle idee da te proposte. L'esperienza maturata in questi anni mi ha portata a chiederti scusa per alcuni gesti che non rifarei e a poter dire con contezza che da sindaco avevi provato ad avviare un cambiamento che questa città richiede. Provato perché il percorso fu interrotto a causa della 'congiura di palazzo' ordita dal Pd romano in uno studio notarile: consiglieri in fila, senza il coraggio di una votazione in aula, per mandare a casa il sindaco della Capitale d'Italia", scrive nel suo post la Raggi. "Una pagina da dimenticare dalla quale, in questi giorni, lo stesso Pd romano prova maldestramente a prendere le distanze: sono le stesse persone che ora si sono ricandidate e dicono di voler proseguire il cammino che, come dici, hanno volutamente interrotto anni fa". (segue) (Rer)