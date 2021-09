Slovenia: presidente Pahor all'Onu, sfide globali vanno risolte insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla pandemia di coronavirus, il presidente sloveno ha osservato che questa ha aggravato la situazione dei più vulnerabili. La lotta alla povertà, secondo Pahor, deve andare oltre gli aiuti umanitari, accelerando la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e resilienti. Pahor ha detto di ritenere che le nuove tecnologie possano aiutare a ridurre gli effetti del cambiamento climatico, sostenere l'agricoltura sostenibile, introdurre la mobilità intelligente, migliorare l'istruzione e fare un uso più efficiente delle risorse. Il presidente sloveno ha infine sottolineato che occorre "non dimenticare mai" i diritti umani. "In molte società assistiamo a una riduzione dello spazio per la libertà di espressione. Il pieno godimento dei diritti umani deve essere parte integrante del rilancio. La crisi in Afghanistan ha messo in luce la fragilità del sistema dei diritti umani. Non dobbiamo mai dimenticare che i diritti delle donne e delle ragazze e delle varie minoranze sono diritti umani universali", ha sottolineato Pahor. (Res)