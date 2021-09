© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Giro elettorale per il candidato a sindaco di Roma di Azione, Carlo Calenda: ore 9:30 Mercato di Campagna Amica, ingresso Viale della Tecnica; ore 10:15 Laghetto dell'Eur, altezza chioschetto Giolitti; ore 10:45 viale Europa, volantinaggio su strada; ore 11:30, incontro con elettori del III municipio in Viale Adriatico 124; ore 16:30 Associazione DaSud, Accademia Popolare dell'Antimafia in via Contardo Ferrini 83; ore 17:00 Largo Appio Claudio, banchetto elettorale; ore 18:00 Piazza Cavour, comizio con il candidato alla presidenza del Municipio I, Giuseppe Lobefaro.- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri sarà impegnato in un giro di alcuni Mercati di Roma: dalle 9:00 appuntamento davanti all’ex Campari con la candidata presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti e poi visita al Mercato di Montespaccato; dalle 10:00, appuntamento al mercato di Selva Candida con il candidato alla presidenza del XIV Municipio, Marco Della Porta; dalle 11:00, appuntamento al Mercato Trionfale di via Andrea Doria con la candidata Presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi. (segue) (Rer)