- ROMA 2021- Evento della Lega a chiusura della campagna elettorale su Roma. Interverranno tra gli altri il segretario federale della Lega Matteo Salvini, il candidato sindaco Enrico Michetti e la candidata vicesindaco Simonetta Matone. Roma, largo Ambrogio Brambilla a Tor Bella Monaca (ore 17:00)- Associazione antimafie daSud e Avviso Pubblico organizzano un incontro con i candidati sindaco di Roma 2021 per la sottoscrizione di "Roma Senza Mafie": il protocollo con dieci punti concreti e verificabili, il primo a livello comunale, scritto e promosso in occasione delle prossime elezioni, per un impegno concreto della futura amministrazione capitolina a prevenire e contrastare la presenza e il radicamento delle mafie nella città di Roma. Sottoscriveranno: alle ore 12:00 Monica Lozzi (REvoluzione Civica), Margherita Corrado (Roma Attiva), Fabrizio Marrazzo (Partito Gay); alle 13:45 Roberto Gualtieri (centro sinistra); alle 14:30 Virginia Raggi (M5S); alle 16:30 Carlo Calenda (Lista Civica) Roma, spazi di ÀP - Accademia Popolare dell'antimafia e dei diritti in Via Contardo Ferrini 83, periferia di Cinecittà-Don Bosco. (segue) (Rer)