Business news: Cina, condannato all'ergastolo l'ex presidente di Kweichow Moutai per corruzione

- Yuan Renguo, ex presidente del colosso cinese dei liquori Kweichow Moutai, è stato condannato all'ergastolo dal tribunale popolare intermedio di Guiyang, nella provincia sud-occidentale del Guizhou, per aver accettato tangenti per 3,17 milioni di dollari. Lo riferisce la rivista cinese "The Paper", che rende inoltre nota la confisca dei beni dell'ex presidente e la privazione a vita dei suoi diritti politici. Yuan, che aveva diretto l'azienda dal 1994 al 2018, era già stato protagonista di uno scandalo finanziario nel 2019, quando la Commissione di ispezione disciplinare del Partito comunista lo aveva ritenuto colpevole di "gravi violazioni alle leggi nazionali", accusa che gli era costata l'espulsione dal Partito comunista cinese e l'estromissione dai pubblici uffici. (Cip)