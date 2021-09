Lavoro: Polverini (FI) su salario minimo, solo nuova legge può garantirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha una solida impalcatura contrattuale, sedimentata da mezzo secolo di relazioni industriali, che vanno rilanciate - come ha affermato solo ieri il premier Draghi - in funzione degli obiettivi del Pnrr, e inserite in una cornice legislativa che garantisca la reale rappresentatività delle parti sociali: in questa prospettiva ben venga, il salario minimo per garantire quelle lavoratrici e quei lavoratori ancora non inquadrati in un contratto collettivo nazionale". Lo dichiara in una nota Renata Polverini, deputata di Forza Italia. "Ma attenzione a non fornire alle aziende un ulteriore strumento di cattiva flessibilità salariale che andrebbe a legittimare comportamenti inaccettabili come quelli di Ita, la società che sta rilevando Alitalia, licenziando e sottopagando il personale della nostra Compagnia di Bandiera, o a sostituire con gli stessi effetti, i vergognosi contratti gialli che qualcuno ha provato ad imporre ai riders - aggiunge -. Ha dunque ragione il Ministro Orlando a chiedere che salario minimo e riforma della rappresentanza viaggino sullo stesso binario come, del resto, stiamo provando a fare in Commissione Lavoro dove proposte di legge che vanno in questa direzione, come la mia, sono state già vagliate". (Com)