Imprese: Fontana, record storico per l’export lombardo

- I dati diffusi oggi da Unioncamere ci dicono che nel secondo trimestre 2021 il valore delle esportazioni originate dalla Lombardia supera, per la prima volta, i 35 miliardi di euro. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook. “L’export lombardo di questo secondo trimestre è in crescita rispetto al precedente e segna un +46,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 e soprattutto +9,9 per cento rispetto al 2019, anno di riferimento pre-pandemia” aggiunge Fontana. “Il merito di questo risultato va attribuito ai nostri imprenditori. Noi, come Regione Lombardia, abbiamo contribuito a sostenerli dando loro fiducia e strumenti utili per essere competitivi. Anche e soprattutto in momenti particolarmente difficili come quelli che abbiamo recentemente vissuto” conclude il presidente della Lombardia (Rem)