Roma 2021: Ignazio Marino, Pd poco serio, scuse di Virginia Raggi credo siano vere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non conosco la visione del Partito Democratico sui temi che riguardano l’umanità e il pianeta nell’unico tempo che conta, il futuro, e ho la sensazione che una visione condivisa di valori non la abbia. Su questo posso essere in errore. Invece, anche a causa delle diffamazioni subite e dei 25 (venticinque) procedimenti giudiziari a cui venni sottoposto dopo la mia rimozione da Sindaco, ma anche per il mio profondo amore per Roma, ho sempre seguito le vicende romane", continua Marino nel suo post su Facebook. "I partiti fondatori del Pd ebbero un ruolo importante nella Capitale dal momento in cui la legge elettorale affidò ai cittadini la scelta dei Sindaci. Quel ruolo, sorprendentemente, si esaurì proprio contemporaneamente alla fondazione del PD, con la vittoria elettorale di Gianni Alemanno. Dal 2008 il Pd ha svolto a Roma un ruolo di opposizione. Sono incerto se questo sia dovuto alla incapacità di riconoscere le proprie debolezze oppure alla determinazione di conservare una fetta di potere anche se progressivamente ridotta". (segue) (Rer)